Zu einem Stau kam es nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A2. Am Stauende ereignete sich später ein tödlicher Folgeunfall.

Auf der Autobahn 2 hat es in Fahrtrichtung Hannover zwischen Ziesar und Theeßen gekracht.

Theeßen - Schreckmoment am Freitagmorgen auf der Autobahn 2: In Fahrtrichtung Hannover sind zwischen Ziesar und Theeßen mehreren Fahrzeuge zusammengekracht. Es gab Verletzte.

Nach Informationen der Autobahnpolizei hat sich der Unfall gegen 6 Uhr ereignet. Dabei soll zunächst ein 48-Jähriger mit einem Audi einen Renault-Transporter übersehen und auf diesen aufgefahren sein. Durch den Aufprall sei der Transporter links gegen die Mittelleitplanke geschleudert und dann rechts gegen einen LKW gefahren, ehe er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen sei.

Drei Personen durch Unfall auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover verletzt

Der Audi-Fahrer, der Renault-Fahrer (49) und dessen Beifahrerin (39) wurden durch den Crash leicht verletzt, heißt es weiter. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Er sowie ein vierter Fahrer, der über die Trümmerteile gefahren ist, konnten ihren Weg fortsetzen. Ein Abschleppunternehmen musste die anderen beiden Fahrzeuge bergen.

Der Sachschaden wird auf eine hohe fünfstellige Summe beziffert.

Tödlicher Folgeunfall auf A2 bei Theeßen: Lkw-Fahrer stirbt am Stauende

Am Stauende sei es außerdem zu einem tödlichen Lkw-Unfall gekommen, heißt es. Dort hatte ein 65 Jahre alter Mann das Stauende übersehen, war auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren und habe diesen auf einen dritten Lastwagen geschoben.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Unfallfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Er sei durch die Feuerwehr geborgen worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Nach Polizeiangaben bleibt die Autobahn in Richtung Hannover wegen der Bergungsarbeiten noch längerfristig gesperrt. Es entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Autobahn ist in Richtung Hannover voll gesperrt. Dort laufen an der Unfallstelle die Bergungsarbeiten. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Ziesar abgeleitet.