A2 in Richtung Berlin stundenlang gesperrt

Lostau - Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 an der Anschlussstelle Lostau (Landkreis Jerichower Land) sind die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin sowie zwei Fahrstreifen in Richtung Hannover am Mittwochmorgen gesperrt.

Ein Sattelzug sei gegen Mitternacht bei einem missglückten Überholmanöver in die Mittelleitplanke gefahren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Kurz hinter der Rastanlage Krähenberge wollte ein Lkw-Fahrer einen anderen überholen. Als beide Laster nebeneinander fuhren, zog der rechte Lkw plötzlich nach links. Der Fahrer dort versuchte noch auszuweichen und lenkte ebenfalls nach links, verlor dabei aber die Kontrolle über seinen Lkw kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Die Bergung soll gegen 8 Uhr abgeschlossen sein. (Foto: Polizei)

Der 54 Jahre alte Fahrer sei unverletzt. Vor Ort wurden Umleitungen eingerichtet. Für Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die Autobahn bis voraussichtlich 8 Uhr gesperrt werden. (mz/dpa)