Die Fahrbahndecke der A2 ist bei Alleringersleben so zerstört, dass nun die Autobahn voll gesperrt werden muss.

Vollsperrung an Baustelle auf A2! Fahrbahndecke bei Alleringersleben zerstört

Alleringersleben. - Eine Vollsperrung ist am Donnerstagmorgen auf der A2 bei Alleringersleben eingerichtet worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Dort muss die Fahrbahn in Richtung Berlin an der Landesgrenze zu Niedersachsen gesperrt werden, um Schäden an der Fahrbahn zu beseitigen.

Der Verkehr habe an der Baustelle bei Alleringersleben die Fahrbahndecke derart zerstört, dass immer wieder kurzzeitig Vollsperrungen eingerichtet werden müssten, so die Beamten weiter.

Zunächst soll die Sperrung am Donnerstagmorgen eine halbe Stunde, also bis circa 10 Uhr, anhalten.