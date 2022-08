9-Euro-Ticket endet: Bus- und Bahnfahren in Sachsen-Anhalt jetzt teurer als je zuvor

Magdeburg/DUR/lb - Zwischen Juni und August konnten Reisende und Pendler für nur neun Euro im Monat den bundesweiten Nahverkehr nutzen. Das Angebot kam an - denn vielerorts waren die Züge teils hoffnungslos überfüllt. Doch zum 1. September endet dieses Angebot - wie geht es mit den Fahrpreisen nun weiter?

Nahverkehr in Halle und Umgebung - Preiserhöhung bereits durchgeführt

Der Mitteldeutsche Verkehrsbund (MDV) hat bereits zum 1. August seine Fahrpreise erhöht. Zum MDV gehören die Städte Leipzig und Halle sowie die Landkreise Leipzig, Nordsachsen, Saalekreis, Burgenlandkreis und Altenburger Land. Um rund zwei Prozent sind die Koste für ein Ticket gestiegen. Der Preisanstieg im Kraftstoff- und Energiebereich sei unter anderem ein Grund für die Erhöhung der Tickepreise. Die Verkehrsunternehmen würden vor außergewöhnlichen Herausforderungen stehen, so Steffen Lehmann, der Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Wie der MDV mitteilte, würden die Steigerungen um rund zwei Prozent aber nur einen geringen Teil der gestiegenen Gesamtkosten decken. Rund 70 Millionen Euro jährlich würden ab 2023 nach einer ersten Schätzung fehlen.

So kostet seit dem 1. August in Halle ein Einzelticket 2,60 Euro, in Leipzig 3,00 Euro. Eine Monatskarte für die Stadt Halle kostet 72,10 Euro - in Leipzig zahlen die Menschen 86,90 Euro.

Eine gute Nachricht für Abo-Kunden ist jedoch, dass der MDV das bisher nur in Leipzig geltende Angebot "Abo Flex" nun auf das gesamte Verbundgebiet ausgeweitet hat. Mit diesem Abo-Ticket sparen Kunden bis zu 50 Prozent für Einzelfahrten.

Verkehsverbund Marego: Auch in Madgeburg und Umland höhere Fahrpreise

Und auch der Norden Sachsen-Anhalts bleibt nicht verschont. Seit dem 1. August wurden hier die Preise des Verkehrsbundes "Marego" ebenfalls erhöht. Dem Unternehmen zufolge sind diese um durchschnittlich 2,3 Prozent gestiegen. Ein Einzelfahrschein im Stadtgebiet von Magdeburg kostet nun zum Beispiel 2,50 Euro statt wie zuvor 2,40 Euro.

Der Preis für eine Abo-Monatskarte in Magdeburg wurde um knapp 1,80 Euro angehoben - auf rund 48 Euro monatlich. Lediglich das Kurzstrecken-Ticket wurde nicht erhöht und kostet weiterhin 1,60 Euro.

Die Preiserhöhung sei "unumgänglich", heißt es. Höhere Lohnkosten und steigende Kosten bei der Instandsetzung der Fahrzeugflotte hätten dazu beigetragen. Dies ist bereits die zweite Preiserhöhung bei "Marego" in diesem Jahr.