Magdeburg/MZ - Die Zahl der ambulant tätigen Ärzte und Psychotherapeuten in Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das belegen Daten, die die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt auf MZ-Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Zwischen 2012 und 2023 (Stichtag: Jahresende) stieg die Zahl der Arztstellen um 258. Das entspricht einem Plus von 7,5 Prozent. Die Zahl der Personen, die sich diese Stellen teilen, wuchs sogar noch schneller - um 641, ein Plus von 17,5 Prozent.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.