3G im Landtag: AfD stellt ihren Abgeordneten Corona-Tests frei

„Könnte durchaus die halbe Fraktion betreffen“: AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner kündigte an, dass Teile seiner Fraktion im Protest gegen 3G auf die Landtagstribüne wechseln könnten.

Magdeburg/MZ - Abgeordnete der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt könnten die Landtagssitzung am Donnerstag von der Zuschauertribüne aus verfolgen. Die extrem rechte Fraktion stellte es ihren 23 Mitgliedern am Dienstag frei, im Protest gegen die neuen 3-G-Regeln im Parlament auf die Zuschauerränge zu wechseln.