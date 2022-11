365-Tage-Ticket für Busse und Bahnen in Sachsen-Anhalt steht auf der Kippe

Bus und Bahn für einen Euro am Tag - eine Stadt und eine ländliche Region in Sachsen-Anhalt sollten das testen. Warum nun Zweifel laut werden an dem Modellprojekt.

Fahrkarten gibt es auch am Automaten. Aber welche ist die richtige? Das 365-Tage-Ticket könnte diese Frage überflüssig machen. Nun aber steht das Modellprojekt in Sachsen-Anhalt in Frage.

Halle (Saale) - Im September vorigen Jahres war es eines der ambitioniertesten Projekte der damals jungen Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt: das 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Bus und Bahn fahren für einen Euro am Tag, das sollte in einer ländlichen Region und einer großen Stadt ausprobiert werden, vereinbarten CDU, SPD und FDP. Mehr als ein Jahr später steht das Modellvorhaben nun in Frage: Mit Blick auf das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr, auf das Bund und Länder sich Anfang November geeinigt hatten, fordern die Grünen in einem Antrag für die kommende Landtagssitzung, die Pläne für den 365-Euro-Fahrschein zu begraben. Die Begründung: zu teuer. Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) lehnt das zwar zunächst ab - sie hält sich aber eine Hintertür zum Ausstieg offen.