02.02.22 - Hochzeit am Schnapszahldatum - Standesämter in Sachsen-Anhalt mit Extraschichten?

An den kommenden Schnapszahlterminen im Februar sieht man bald wieder vermehrt frisch Vermählte. Auch in der Vergangenheit wählten hunderte Paare einen leicht zu merkenden Hochzeitstag.

Halle (Saale)/dpa - Heiratstermine an Schnapszahltagen sind beliebt. Auch am Mittwoch, den 02.02.2022 wollen sich wieder viele Paare in Sachsen-Anhalt das Ja-Wort geben, wie verschiedene Standesämter mitteilten. In Magdeburg, Halle, Wernigerode und weiteren Städten sind die meisten Termine schon lange vergriffen. Von großen Feiern nähmen viele Heiratswillige wegen der Pandemie weiter Abstand, teilten die Verbände der Hochzeitsplaner und Konditoren mit.

Auch in den vergangenen Jahren mussten die Standesämter an Schnapszahltagen Extraschichten einlegen. Absoluter Spitzenreiter der letzten 14 Jahre in Sachsen-Anhalt war laut Statistischem Landesamt der Freitag, der 08.08.2008, mit 675 Eheschließungen. Weitere beliebte Hochzeitstermine waren Samstag, der 18.08.2018 mit 429 Trauungen sowie Freitag, der 15.05.2015 mit 371 Eheschließungen.

Während der Pandemie gab es bereits am 20.02.2020 einen Ansturm auf die Standesämter: 180 Paare schlossen damals den Bund fürs Leben, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das seien 30 Prozent aller Eheschließungen des Monats Februar gewesen. Eine weitere einprägsame Zahlenkombination, der 22.02.2020, lockte 57 Brautpaare in die Standesämter. Der beliebteste Heiratsmonat ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes in den vergangenen Jahren zumeist der August gewesen.