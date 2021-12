"Local heroes"-Finale: Das sind Deutschlands beste Newcomerbands 2021

Salzwedel (ds) - Zum zweiten Mal ging das Local heroes-Bundesfinale aufgrund der Pandemie als Musik-Show über die Bühne. Und die Sendung - aufgezeichnet im Club Hanseat in Salzwedel - hatte eine Menge zu bieten. Moderiert wurde das Event von TV-Star Tine Wittler.

Der Preis für die beste Newcomerband Deutschlands ging zum zweiten Mal nacheinander nach Rheinland-Pfalz. Die Band SINU konnte die Jury überzeugen. Auch eine Gruppe aus Sachsen-Anhalt ergatterte einen der begehrten Musikpreise. Die Reichen Söhne konnten sich über die Auszeichung für die beste Live-Performance freuen.

Die Preisträger

Beste Newcomerband Deutschlands: SINU (Rheinland-Pfalz )

SINU (Rheinland-Pfalz Bester Popsong: OS (Niedersachsen)

OS (Niedersachsen) Beste Live-Performance: Reiche Söhne (Sachsen-Anhalt)

Reiche Söhne (Sachsen-Anhalt) Bester Vocalist: Sinan Köylü, Sänger von SINU (Rheinland-Pfalz) und Kristian "Stojanov" Schulze, Sänger von Stojanov & The Syndicate (Sachsen)

Sinan Köylü, Sänger von SINU (Rheinland-Pfalz) und Kristian "Stojanov" Schulze, Sänger von Stojanov & The Syndicate (Sachsen) Beste Instrumentalistin: Hanna Selk, Schlagzeugerin von Arrested (Schleswig-Holstein)

Hanna Selk, Schlagzeugerin von Arrested (Schleswig-Holstein) Sonderpreis für Upcoming Artists: Neon Diamond (Baden-Württemberg)

Neon Diamond (Baden-Württemberg) Publikumspreis: Stojanov & The Syndicate (Sachsen)

Moderiert wurde die Show von TV-Star Tine Wittler. Foto: Julia Schwendner

Die fernsehreife Musiksendung mit Moderatorin Tine Wittler wurde am Montagabend (13. Dezember) zur besten Sendezeit ab 20 Uhr bundesweit in einigen Kinos gezeigt. Daneben war das Event über die Plattform dringeblieben.de online zu verfolgen. Das Live-Publikum hatte in den Kinos und zu Hause die Möglichkeit, den Publikumssieger zu bestimmen.

"Ende des Jahres wird das Bundesfinale auf YouTube und auf mehreren Offenen Kanälen im deutschen Fernsehen zu sehen sein, sodass sich auch jene Musikfans von der Qualität deutscher Newcomer-Acts überzeugen können, die nicht bei der Premiere dabei sein konnten", informieren die Local-heroes-Macher aus Salzwedel in der Altmark.