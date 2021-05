„Wahlarena“ zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Montagabend

Kameras übertragen eine Rede von Cornelia Lüddemann, Vorsitzende der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treffen am Montag (20.15 Uhr) die Spitzenkandidaten der Parteien aufeinander. In der „Wahlarena“ des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) diskutieren Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff, AfD-Spitzenmann Oliver Kirchner, die Spitzenkandidatinnen von SPD und Grünen, Katja Pähle und Cornelia Lüddemann, sowie die Kandidatin der Linken, Eva von Angern, und FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens über Schwerpunktthemen.

Die anderthalbstündige Wahlrunde wird im MDR und im Nachrichtenradio MDR aktuell übertragen. Einige Zuschauer werden live dabei sein und ihre Fragen stellen können. In Sachsen-Anhalt wird am kommenden Sonntag gewählt. In den meisten Umfragen liegt die regierende CDU vorn, gefolgt von der AfD. (afp)