Zwei junge Kandidaten - ohne echte Chance - berichten über ihre Erfahrungen zur Landtagswahl

Delitz/Schkopau - Routiniert setzt Aick Pietschmann zwei Schnitte durch den Kabelbinder. Dann hält er sein Antlitz in den Händen. Nach der Wahl ist für den Kreischef der Jusos die Arbeit noch längst nicht vorbei. Jetzt heißt es Abplakatieren. 600 Werbetafeln hat er in seinem Wahlkreis 34 zwischen Delitz am Berge und Allstedt verteilt. Sie alle müssen nun wieder abgehangen werden. Die Zeit drängt. In einigen Kommunen endet die Frist dafür bereits am 12. Juni, berichtet Pietschmann.

