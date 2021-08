Zahlreiche Bewerbungen: „Pflege im Geiseltal“ in Braunsbedra begrüßt die neuen Azubis

Braunsbedra/MZ - Die große Begrüßungstafel für die neuen Azubis des Unternehmens „Pflege im Geiseltal“ musste Montag im Speisesaal des „Seniorenhauses Geiselblick“ in Braunsbedra gedeckt werden. Denn 16 zukünftige Nachwuchskräfte auf einmal konnte Geschäftsführerin Sabine Weidlich begrüßen. Es waren so viele wie nie zuvor in den 20 Jahren, in denen hier ausgebildet wird. Die Hälfte stammt aus dem Ausland, aus Bosnien und Herzegowina sowie aus Vietnam. Ihnen wurde als erstes das Leitbild des Hauses vorgestellt: „Wir schaffen Lebensqualität“, heißt es.

Azubis beginnen am 1. August oder 1. September und absolvieren zunächst ein Orientierungspraktikum

Die neuen jungen Damen und Herren im 150-köpfigen Mitarbeiterteam sind zwischen 16 und 25 Jahre jung und haben eine ganz unterschiedliche Motivation, Pflegefachkraft zu werden, wie sich in der lockeren Begrüßungsrunde herausstellte. Bei den einen arbeiten bereits Angehörige in der Pflege, andere möchten einfach etwas mit Menschen machen, ihnen helfen. Die eine pflegt bereits mit der Familie die Oma zu Hause, die andere hat ihre Berufung bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr im Krankenhaus entdeckt. „Der Beruf sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen“, auch dieser Satz fiel an diesem Vormittag.

Die Azubis, die per 1. August oder 1. September ihre Ausbildung beginnen, absolvieren zunächst ein Orientierungspraktikum. Dann sind die einzelnen Einrichtungen des Unternehmens ihre Stationen. Die Tages- und Kurzzeitpflege mit ihren zwei Standorten in Braunsbedra, die Seniorenhäuser in Braunsbedra und „Am Persebach“ in Bad Dürrenberg sowie das Mitfahren im ambulanten Pflegedienst bieten ihnen die Chance, das ganze praktische Spektrum der Pflege kennenzulernen.

Haus sei in diesem Jahr völlig überrascht worden von den zahlreichen Nachfragen nach einem Ausbildungsplatz

„Das ist ein toller Beruf. Mit der europaweiten Anerkennung der Ausbildung haben Sie auch tolle Perspektiven. Und bei uns bekommen Sie eine richtig gute Ausbildung“, sagte Sabine Weidlich und überreichte jedem zum Start einen Sonnenblumenstrauß. Zu den vietnamesischen Azubis meinte die Geschäftsführerin dann, es sei sicher für alle ein großer Schritt gewesen, so weit von zu Hause wegzugehen. Sie bewundere das.

Ihr Haus sei in diesem Jahr völlig überrascht worden von den zahlreichen Nachfragen nach einem Ausbildungsplatz, berichtete die Chefin weiter. „Das war schon sehr erstaunlich.“ Darunter sei eben auch die Anfrage der Euro Akademie Weißenfels gewesen, im Rahmen eines Modellprojekts junge Vietnamesen zu unterstützen, die seit März in Deutschland seien und in den vergangenen Monaten als erstes die fremde Sprache lernten.

Nun wisse sie aus Erfahrung, nur wenn man selber ausbilde, habe man künftige Fachkräfte. Deshalb seien die 16 Lehrstellen geschaffen worden. „Ja, das ist für das Team ein Kraftakt, eine Anstrengung und Herausforderung“, erklärte Sabine Weidlich. „Aber wir haben kein Personalproblem, und das ist ein großer Segen.“