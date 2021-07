Wo in Mücheln gebaut wird oder noch gebaut werden soll

Mücheln/MZ - Sommerzeit ist Bauzeit in Mücheln und den Ortsteilen der Stadt. In der jüngsten Stadtratssitzung informierte Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) über den aktuellen Stand. Im nichtöffentlichen Teil ging es dann um zahlreiche Vergaben, die beschlossen wurden.

Die Erweiterung der Kita „Warteknirpse“ in Langeneichstädt schreitet zügig voran. Für den Zwischenbau zwischen jetziger Kita und der künftigen mitgenutzten ehemaligen Markthalle sind die Maurerarbeiten bis zur Decke vorangekommen. Man liege hier im Zeitplan, sagte Bauamtsleiter Steffen Keller auf Nachfrage. In der Kita „Bummi“ in Mücheln ruhen hingegen aktuell die Arbeiten für die Erneuerung der Elektroanlage auf Wunsch der bauausführenden Firma. Anfang September soll es weitergehen. In Sachen Sanierung der Kita „Sonnenkäfer“ in Oechlitz sind die Planungen noch ganz am Anfang. Nachdem eine erste Kostenschätzung von einer Investition von mehr als einer Million Euro ausgeht, soll zunächst geprüft werden, ob auch ein Neubau oder das Aufstellen von Raumzellen in Frage kommt und gleichzeitig nach Fördermöglichkeiten gesucht werden.

Die Modernisierung des Schützenhauses Mücheln kann nach der Schaffung der barrierefreien Zugänge mit dem Umbau der Heizung von Öl auf Gas weitergehen. Hier fand die Vergabe statt. Fortgesetzt wird auch die Modernisierung der Sporthalle am Eptinger Rain in Mücheln. Von Mitte August bis November/Dezember wird das Dach samt Entwässerung erneuert. Sportunterricht kann dann voraussichtlich nicht stattfinden. Arbeiten gibt es auch auf der Sportanlage der Geschwister-Scholl-Grundschule in Mücheln. Die Laufbahn wird erneuert, ein Volleyballplatz geschaffen und Stellflächen angelegt.