Wie geht es weiter mit dem Projekt „Geiseltaler Seenland“?

Merseburg - Der Todesstoß war es wohl nicht, den Mücheln diese Woche der geplanten neuen europäischen Förderregion „Geiseltaler Seenland“ versetzte. Aber der von Merseburg gewünschte Verbund mit Mücheln, Bad Lauchstädt, Braunsbedra, Schkopau, Leuna und Bad Dürrenberg ist in dieser Konstellation in weite Ferne gerückt. Der Hauptausschuss Mücheln lehnte Mittwoch die Zusammenarbeit ab.

Kritik am Konzept: Mücheln ist mit der Zugehörigkeit zu „Saale-Unstrut-Triasland“ sehr zufrieden

Fakt ist: Im Rahmen des europäischen Förderprogramms „Leader“, das der Entwicklung des ländlichen Raums dient, fließen für Projekte Fördermittel in Größenordnungen. 2021 begann eine neue Förderperiode. Nun können sich auch Städte wie Merseburg beteiligen statt wie bisher nur ihre Ortsteile. Außerdem ist der Saalekreis in vier Leader-Regionen zersplittert. Deshalb wird über neue Gebiete diskutiert.

Doch Mücheln ist mit der Zugehörigkeit zu „Saale-Unstrut-Triasland“ sehr zufrieden, betonte Andreas Marggraf im Hauptausschuss. „Wir haben bisher nicht unerhebliche Mittel eingeworben.“ Merseburg könne sich ja irgendwo anschließen. Das sei im Konzept „Geiseltaler Seenland“ nicht betrachtet worden. Überhaupt werde dort auf die Bedürfnisse des ländlichen Raums zu wenig Rücksicht genommen.

Verärgerung über Absage von Mücheln zur Zusammenarbeit mit Förderbund

„Sehr befremdet“ habe ihn auch die Kontaktaufnahme seitens Merseburg zu Müchelner Stadträten im Vorfeld, sagte Andreas Marggraf. Man habe versucht, sie einzuwerben. „Das steht keinen anderen Verwaltungen zu. Kommunale Selbstverwaltung sollte Selbstverwaltung bleiben.“ Merseburgs Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) wandte sich nach Bekanntwerden des Neins aus Mücheln Donnerstag in einem Brief an den dortigen Stadtratsvorsitzenden Albrecht Steup (CDU).

Mit Befremden habe man die Ablehnung zur Kenntnis genommen, heißt es darin. Es sei unverständlich, dass Mücheln das Ziel, die touristische Infrastruktur auszubauen, nicht gemeinsam mit den Nachbarn erreichen wolle. Immerhin stehe auf der Internetseite der zur Zusammenarbeit mit den Seeanrainerkommunen: „Sich zusammenzuschließen ist der richtige Weg.“ Stadtverwaltung und Stadtrat sollten sich nochmals zusammensetzen. Was sie auch tun, kündigte Andreas Marggraf Freitag an.

Wie stehen nun andere Städte zum Förderbund

Auf die Frage, ob es die Aktionsgruppe „Geiseltaler Seenland“ notfalls auch ohne Mücheln geben werde, antwortete Merseburgs OB mit einem klaren Ja. „Sie wird es trotzdem geben, dann halt nicht in der Größe.“ Alle anderen Bürgermeister hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet. Man habe das neue Gebiet bereits im Finanzministerium angemeldet. Das sei dort positiv aufgenommen worden.

Diese Worte dürften beim Bürgermeister von Bad Dürrenberg, Christoph Schulze (CDU), Stirnrunzeln auslösen. Denn er hatte die Absichtserklärung unter dem Vorbehalt abgegeben, dass sich alle Städte beteiligen und dass der Bad Dürrenberger Stadtrat zustimmt. Beratungen dazu wird es ihm zufolge ab Ende Mai geben.

„Geiseltaler Seenland“: Landrat soll es richten

Noch ein anderer Punkt stört den Bad Dürrenberger. „Das Konzept ist mit ganz heißer Nadel gestrickt. Bad Dürrenberg findet sich da nicht wieder“, sagte er. Man habe erst gemeinsam sehr offen darüber gesprochen, dann Einzelgespräche vereinbart, die auch erfolgten. Doch das Konzept sei unverändert ans Finanzministerium geschickt worden. Überhaupt wisse er auch von seinem Schkopauer Amtskollegen Torsten Ringling (parteilos), dass dieser seine Absichtserklärung unter denselben Vorbehalten wie er abgab. Sein Fazit lautet deshalb: „Das Rennen ist offen“.

Jens Bühligen hat eine Idee, wer es jetzt richten könnte: „Ich hätte vom Landrat erwartet, dass er sich einbringt“, sagte er. Mücheln wolle beim „Saale-Unstrut-Triasland“ bleiben. Träger sei der Burgenlandkreis. „Was ist die Sicht des Saalekreises dazu? Will er zusehen, wie eine Kommune aus dem eigenen Verbund ausbricht?“, fragt der OB. (mz)