Wie eingeschränkt ist das Leben in Senioreneinrichtungen noch?

Wie eingeschränkt ist das Leben in Senioreneinrichtungen trotz Schnelltests und Impfungen noch? Ein Blick in zwei Heime im südlichen Saalekreis.

Merseburg/Braunsbedra - Mit der Coronapandemie brachen ziemlich harte Zeiten für die Bewohner von Pflegeheimen und ihre Angehörigen an. Besuche und Kontakte sind seitdem eingeschränkt. In den Häusern muss Maske getragen werden. Die Pflegekräfte arbeiten teils gar im Vollschutz. So manches Heim im Saalekreis hatte sich zum Corona-Hotspot entwickelt - nicht etwa wegen mangelnder Vorsichtsmaßnahmen, sondern weil dort naturgemäß nahezu ausschließlich ältere und alte Menschen leben, die in den allermeisten Fällen Vorerkrankungen haben. Können diese Einrichtungen durch Tests und Impfungen mittlerweile zu einem normaleren Betreib zurückkehren?

Nein, den gewohnten Alltag gebe es noch nicht, sagt Iraides Holzmann, die Leiterin der Senioren Wohn- und Pflege GmbH „Am Stadtpark Braunsbedra“. Aber Erleichterungen im Vergleich zum ersten Lockdown vor genau einem Jahr seien da. „Wir sind ruhiger, aber nicht sorgenfrei.“ Denn die Mutationen seien neue Unsicherheitsfaktoren. Zudem wisse man ja nicht, ob auch Geimpfte andere noch anstecken können.

99 Prozent der Bewohner und 70 Prozent des Personals nahmen die Chance wahr

Fakt ist, dass in der Einrichtung jeder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen. 99 Prozent der Bewohner und 70 Prozent des Personals nahmen die Chance wahr, schätzt Iraides Holzmann. Jetzt können die Bewohner wieder in größeren Gruppen zu Aktivitäten oder zu einer Geburtstagsfeier zusammenkommen.

Besuchssperren hatte es nur im ersten Lockdown gegeben. Danach wurden strenge Besuchsregeln eingeführt, die nach wie vor gelten. Ein Besucher am Tag nach vorheriger Anmeldung und nur zu einer bestimmten Zeit darf nach negativem Schnelltest unter Einhaltung der Coronaregeln seinen Angehörigen im Speisesaal treffen. Außer Physiotherapeuten und dem Seelsorger sind keine Personen von außen zugelassen.

„Die Bewohner nehmen das zum überwiegenden Teil klaglos hin“

„Die Bewohner nehmen das zum überwiegenden Teil klaglos hin. Unter vielen herrscht das Motto, es ist, wie es ist“, schätzt die Leiterin ein. Von manchem Angehörigen wünscht sie sich, dass er sich weniger ungehalten und uneinsichtig zeigt, wenn für ihn Wartezeiten entstehen. „Denn für das Personal ist ein unheimlicher Mehraufwand entstanden“. Das Testen in Schutzkleidung, das Bringen und Abholen der Bewohner, sie für Spaziergänge anzuziehen, all das sei zeitaufwendig.

Im Übrigen habe sich auch nach dem Impfen für das Personal nichts verändert. Die Einhaltung der Coronaregeln gelte unverändert. Jeder werde mindestens zweimal pro Woche getestet. Sie halte sich an die Regeln, die Landesregierung und Robert Koch-Institut vorgeben, betont die Chefin. „Das sind die Fachleute. Und wir haben Verantwortung.“

Einige Erleichterungen

Auch im Pflegeheim Curanum in Merseburg gibt es einige Erleichterungen. Zum Beispiel ist das sogenannte Restaurant im Erdgeschoss wieder geöffnet, so dass hier wieder Frühstück, Mittag und Abendbrot gegessen werden kann. „Allerdings nach den drei Wohnbereichen getrennt“, erzählt Pflegedienstleiterin Marion Steinbrück. Seit 14 Tagen sei das so. „Es war für unsere Bewohner eine große Freude.“ Allerdings habe sich die Sitzordnung geändert, und es sitzen nur noch drei Leute an einem Tisch. „Es gibt für jeden einen neuen festen Platz. Das war für manche nicht ganz leicht. Deshalb wurden Namensschilder geschrieben.“ 80 Plätze gebe es und als Trennwände würden die großen Blumenkästen benutzt, so Steinbrück.

Auch im Curanum dürfen die Bewohner täglich Besuch bekommen. „Allerdings müssen sich die Besucher nach wie vor am Eingang anmelden, und ohne Schnelltest darf niemand unser Haus betreten. Der Test ist Pflicht“, so Steinbrück. Mitte Januar sei im Haus Impfstart für alle negativ Getesteten gewesen. „Jetzt sind wir dabei Impftermine, für all jene zu organisieren, die im November und Dezember noch positiv getestet waren.“ (mz/Diana Dünschel und Undine Freyberg)