Wie die Klobikauer Halde zum Vorbild für künftige Bergbaufolgelandschaften wurde

Klobikau - Deutschland will aus der Braunkohle aussteigen. Viele Bergbaufolgelandschaften werden entstehen. Wie sie bewirtschaftet werden sollten, dafür ist die Rinderbeweidung auf der Klobikauer Halde über dem Geiseltalsee ein Vorbild. Das meint Manfred Golze, anerkannter Experte für die Zucht und Haltung von Rindern, der den hier neu geschaffenen Lebensraum Halde von Anfang an begleitet.

Rinderbeweidung sorgt für mehr Insekten und damit für größeren Vogelreichtum

Heute im Ruhestand, arbeitete er 1975 bis 1992 im Wissenschaftsbereich Rinder- und Pferdezucht der Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin der Universität Leipzig und bis 2015 am Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen. Die Rinderbeweidung auf dem Gelände von Winzer Lars Reifert bringt weit mehr Vorteile als Bodenerosion zu verhindern. Es wird auch schmackhaftes, aromatisches Fleisch erzeugt, sagt Manfred Golze.

Der vergleichsweise hohe Eisengehalt sei wichtig für Sauerstofftransport, Muskelfunktionen und Energiestoffwechsel im menschlichen Körper. Der höhere Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren wiederum habe positive Effekte gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hautkrankheiten und Rheuma. Vor allem sorge Rinderbeweidung für mehr Insekten und damit für größeren Vogelreichtum, trage also bedeutend zum Naturschutz bei.

Rindergruppe bleibt bewusst so klein, dass sich trotz der Beweidung genügend Gras entwickeln kann

Dafür mussten aber zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden, erinnert sich der Sachse an die Anfänge auf der Halde zurück. Auf dem aufgeschütteten Boden waren keine Futterpflanzen vorhanden. Saatgrasmischungen wurden aufgebracht. Mit dem Harzer Höhenvieh siedelte man bewusst eine alte, bodenständige, robuste Rasse an.

Die Tiere kommen mit wechselndem Futter von unterschiedlichem Energiewert klar und weiden langsam einzeln oder als kleine Gruppe. So werden am Boden brütende Vögel nicht gestört oder ihre Nester zerstört. Sie haben gleichzeitig Nahrung, weil Insekten den Rindern ausweichen und auffliegen. Die Rindergruppe bleibt bewusst so klein, dass sich trotz der Beweidung genügend Gras entwickeln kann.

Rinderbeweidung habe noch andere Vorteile

Nach über zehn Jahren Arbeit könne man nun nachweisen, dass der Halden-Boden schneller fruchtbar wurde als bei vielen anderen Maßnahmen der Rekultivierung, sagt der Experte. Gleichzeitig seien Kot, Harn und Schweiß der Rinder wichtig für die Entwicklung von Insekten und die wiederum Nahrungsquelle für eine Vogelvielfalt.

Manfred Golze erinnert in dem Zusammenhang daran, dass sich Mitarbeiter aus den Bereichen Ornithologie, Fauna und Flora der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg nach ersten Untersuchungen über das Vorkommen von besonders seltenen Arten begeistert zeigten. Doch Rinderbeweidung habe noch andere Vorteile. So habe eine Untersuchung im Auftrag der Charité Berlin zu Zecken gezeigt, dass auf beweideten Flächen die Borreliosegefahr 56-fach geringer ist als auf nicht beweidetem Grünland. (mz)