Wie die Grundschule Am Mühlberg in Hohenthurm digital wird

Bund und Länder fördern moderne Technik an Schulen stark. Dass aber auch viel Einsatz von den Verantwortlichen gefordert ist, zeigt ein Beispiel aus Landsberg.

Schulleiterin Sylke Hartmann setzt sich seit fast einem Jahrzehnt an ihrer Grundschule in Hohenthurm für die Digitalisierung ein.

Hohenthurm/MZ - Wie viel Anstrengung braucht es, um eine Grundschule in einem 2.000-Einwohner-Ort fit für digitalen Unterricht zu machen? Im Falle der Grundschule Am Mühlberg im Landsberger Ortsteil Hohenthurm lautet die Antwort: fast zehn Jahre Engagement. Nach all der Arbeit und hohen Fördergeldern aus dem „Digitalpakt Schule“ von Bund un Ländern ist die Grundschule nun vollumfänglich bereit für zeitgemäße Bildung.