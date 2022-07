Wie der Aufbau des 80 Meter hohen Aussichtsturms am Nova in Günthersdorf lief

Für zwei Monate macht der mobile Aussichtsturm im Rahmen der Nova-Highlight-Wochen in Günthersdorf Halt.

Der 80 Meter hohe, mobile Aussichtsturm war schon im vergangenen Jahr zu Gast in Günthersdorf.

Günthersdorf/MZ - Ein 20 Meter langes, weißes Gerüst lagert auf einem Lkw. Dann befestigen es Bauarbeiter an einem Kran, der das riesige Stahlteil daraufhin in die Luft hievt. „Das sind 30 Tonnen“, sagt Franz Thomas Schneider. Der Schausteller ist Herr über die 80 Meter hohe, mobile Aussichtsplattform, die vor dem Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf aus mehreren Einzelteilen aufgebaut wird.