Wie das alte Rittergut in Etzdorf neu belebt wird

Theresa und Jürgen Hayessen beleben das alte Rittergut in Etzdorf in vielfältiger Weise.

Etzdorf - Es ist still an diesem Morgen auf dem weitläufigen Hof des Ritterguts in Etzdorf in der Gemeinde Teutschenthal. Die Sonne scheint und es weht ein leichtes Lüftchen. Die Pferde sind schon auf der Koppel. Vom großen Herrenhaus, das über der Haupteingangstür die Jahreszahl 1906 trägt, geht ein besonderer Charme aus. Es ist nicht tip top saniert, aber es ist voller Leben - charmant, familiär und offen - und verbreitet eine angenehme Atmosphäre, gerade weil es nicht perfekt ist.