Wer sich im neuen Einkaufszentrum in Mücheln ansiedeln soll

Mücheln - Pläne für ein neues Einkaufszentrum stellte Müchelns Bauamtsleiter Steffen Keller im jüngsten Bauausschuss vor. Demnach sollen ein Supermarkt, ein Discounter und ein Drogeriemarkt an der Straße zwischen Neubiendorf und Mücheln in Höhe der Tankstelle entstehen. Die Verkaufsfläche wird mit rund 2.200 Quadratmetern angegeben. Hauptnutzer wird Rewe sein, der aus dem jetzigen Objekt in der Ernst-Thälmann-Straße umzieht. Der Neubau soll analog zu jenem in Halle-Ammendorf entstehen.

Wenn der Stadtrat sein Einverständnis zu den Plänen gibt, kann in zwei Jahren der Bebauungsplan fertig sein und in etwa drei Jahren mit dem Bau begonnen werden, sagte Steffen Keller zum Zeitplan. Vorstellbar sei im Zuge dessen auch eine veränderte Verkehrsführung mit einer Ampel oder einem Kreisverkehr an dieser Abfahrt - ähnlich wie in den vergangenen Monaten in Braunsbedra geschehen.

„Das kann für Mücheln nur positiv sein.“

Der Branderodaer Ortsbürgermeister Udo Virchow (parteilos) fragte angesichts dieser Dimensionen, ob denn dafür auch genügend Kaufkraft vorhanden sei. Der Bauamtsleiter verwies dazu auf ein Gespräch mit dem Marktleiter, der angesichts zunehmenden Touristenzahlen von einem günstigen Standort sprach.

In der weiteren Diskussion äußerten sich die Mitglieder des Bauausschusses durchweg positiv zu dem Vorhaben. Der Ausschussvorsitzende Michael Reinhardt (FWG-PM-FDP-Fraktion) sprach von einem „ordentlichen Paket“. Albrecht Steup (CDU/SPD-Fraktion) sagte: „Das kann für Mücheln nur positiv sein.“ Annett Beutler (Fraktion Mobiles Geiseltal) regte an, für die Touristen eine fußläufige Verbindung vom Seeufer zu schaffen. Eine weitere geäußerte Idee war, die Bushaltestelle an dieses neue Einkaufszentrum umzuverlegen. (mz)

Für die Bürger wird es noch eine Infoveranstaltung geben.