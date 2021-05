Wer die ehemalige Schule in Bad Dürrenberg gekauft hat

Bad Dürrenberg - Das ehemalige Gelände der Borlach-Schule in Bad Dürrenberg ist in neuen Händen. Der Kreis als ehemaliger Eigentümer hat entschieden, das Gelände an das Unternehmen Leipziger Stadtbau AG zu verkaufen. Damit ist ein fast 17.000 Quadratmeter großes Grundstück mit Schulgebäude, Turnhalle und großen Freiflächen verkauft worden. Interesse hatte zuvor auch das Bildungszentrum für Land- und Hauswirtschaft Bad Dürrenberg (BLH) an dem Objekt gezeigt, allerdings nicht für den Preis, den der Kreis bei seiner Ausschreibung im vergangenen Jahr auf gerufen hatte. Damals lag der Wunschpreis bei 450.000 Euro.

Die Frage im Raum ist nun, was die Stadtbau AG mit dem Gelände vorhat. Wenn es nach der Stadt Bad Dürrenberg geht, soll das seit Jahren leerstehende Gebäude abgerissen werden. Christina Kleinert, Dezernentin für Kreisentwicklung beim Landkreis, hat auf Nachfrage erklärt, dass der Käufer mehrere Ideen für das Gelände geäußert habe. So soll das Unternehmen mit einer Schule und Kita auf dem Gelände geliebäugelt haben. „Wenn dafür kein Bedarf bekundet werden sollte, wollte der Erwerber als dritte Möglichkeit das Grundstück wohnwirtschaftlich nutzen“, ergänzt Kleinert. Das wäre offenbar auch der Favorit der Gemeinde.

„Unechte Bauverpflichtung“

Beim Verkauf wurde deshalb eine sogenannte „unechte Bauverpflichtung“ ausgesprochen. Dabei bekundet der potenzielle Käufer lediglich die Bereitschaft das Gelände in einer bestimmten Form zu bebauen. Sollte er dies jedoch final nicht tun, würden keinerlei Strafen drohen. Da sich jedoch die Stadtbau AG mit einer Wohnbebauung einverstanden gezeigt habe, habe sie auch dieser unechten Bauverpflichtung zugestimmt, so Kleinert.

Die ehemalige Sekundarschule steht seit fünf Jahren leer. Die Schüler sind damals in das sanierte Schulgebäude an der August-Bebel-Straße gezogen. Verschiedene Ideen wurden für das Objekt diskutiert, der Landkreis hatte sich für den Verkauf entschieden. (mz)