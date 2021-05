Was ist für Bürger im Saalekreis das wichtigste Thema?

Merseburg - Heute in einem Monat schließen die Wahllokale. Am Abend des 6. Junis steht fest, wer die Sieger und Verlierer der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sind. Trotz Corona buhlen die Parteien derzeit um die Gunst der Wähler. Auf Flyern, Plakaten, im Netz und auf unseren Wahlsonderseiten erklären die Politiker welche Meinungen und Ziele sie haben.

Doch was ist eigentlich den Wählern wichtig? Die MZ hat sie im Saalekreis gefragt: Was ist für Sie das wichtigste Thema? Und was soll die Politik hier künftig (anders) machen? Die Antworten waren breit gestreut. Auffällig dabei: Corona ist zwar ein mehrfach genanntes Thema, aber nicht so dominant, wie es die letzten Monate hätten vermuten lassen.

Was ist für Sie das wichtigste Thema?

„Mir ist wichtig, dass die Gastronomie Hilfe vom Staat bekommt. Bisher wird viel geredet, aber es passiert zu wenig.“ (Lisa Kirchhof, Teutschenthal)

„In der Pflege nimmt die Dokumentation zu viel Zeit in Anspruch, die man gern für die Pflegebedürftigen hätte.“ (Maria Schönfelder, Altenpflegerin)

„Wir brauchen einen sicheren Weg?aus?der?Krise. Dabei wünsche ich mir mehr Unterstützung für ehrenamtliche Einrichtungen.“ (David Falk, Vereinsvorsitzender, Kötzschau)

„Die Bildung hat durch Corona stark gelitten. Dies wieder aufzuholen, ist eine der wichtigsten Aufgaben.“ (Nils Förster, Apotheker, Bad Dürrenberg)

„Sicherung und Schaffung von Industriearbeitsplätzen sowie eine stärkere Verlagerung des Warenverkehrs auf die Schiene.“ (Sebastian Ludwig, Merseburg)

„Ich wünsche mir mehr Geld für Kultur und Nachwuchsarbeit im Sport. Kinder müssen sich be- wegen und nicht zuhause hocken.“ (Hans-Joachim „Mucki“ Bunk, Drehorgelspieler, Leuna)

„Eine Förderung des Ehrenamts, die über Schulterklopfen hinausgeht und die Bildung muss Chancengleichheit für alle bieten.“ (Maik Heinel, Vereinschef, Großgräfendorf)

„Wir Gastronomen brauchen in diesen Zeiten vor allem Planungssicherheit. Nicht nur für die Außengastronomie, sondern für alles.“ (Ulf Zinnecker, Gastwirt, Branderoda)

„In dieser Zeit einer globalen Bedrohung sollte die Politik mit ihrem Parteien- hickhack auf- hören und sich den wichtigen Problemen?stellen.“ (Jürgen Jankofsky, Autor, Leuna)

„Die Umwelt zu schützen, ist ein entscheidendes Thema. Da muss die Politik mehr konkrete Maßnahmen ergreifen.“ (Antje Böhme, Pfarrerin, Wallendorf)

„Ich wünsche mir eine ordentliche Corona-Politik. Wir brauchen mehr Modellprojekte für Öffnungen, wo Daten gesammelt werden.“ (Mirko Deutschmann, Krankenpfleger, Merseburg)

„Mir gefällt nicht, wie die Kinderbetreuung in Corona-Zeiten geregelt wurde. Da braucht es wieder mehr Normalität und andere?Lösungen.“ (Jessica Szary, Pflegekraft)

(mz)