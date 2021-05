Was in der Filiale der Saalesparkasse in Günthersdorf neu ist

Günthersdorf - Die Filiale der Saalesparkasse in Günthersdorf hat nicht nur einen neuen Geldautomaten, sondern wurde auch neu gestaltet und entspricht nun modernen Standards, die eine Beratung in Diskretion ermöglichen.

„Bislang war es ein Großraumbüro mit Trennwänden, in denen wir beraten haben“, sagt Filialleiter Matthias Zeiß am Dienstag bei der offiziellen Eröffnung. Nun haben die insgesamt drei Berater abgeschlossene Räume, in denen sie Kunden mit ihren Bankanliegen empfangen können. In der Bauphase waren die Mitarbeiter in der Filiale in Bad Dürrenberg untergebracht. „Seit Ostern war geschlossen“, sagt Zeiß, der seit Eröffnung der Einrichtung in Günthersdorf im Jahr 1998 dort tätig ist. Aufgestockt wurden die Mitarbeiter dort, als 2002 die Filiale aus Zöschen geschlossen wurde.

Bekenntnis zu den Standorten in der Fläche

Die Investition in den aktuellen Standort betont Jürgen Fox, Vorstandsvorsitzender der Saalesparkasse, sei ein Bekenntnis zu den Standorten in der Fläche. Darüber hinaus befindet sich im Vorraum der Filiale ein neuer Geldautomat, an dem man auch Geld einzahlen kann. Vorab gehörte dieser zu einer unrühmlichen Serie an gesprengten Geräten, die von einer Bande heimgesucht wurden. Mit einer neuen Generation der Geräte, die im gesamten Verbreitungsgebiet der Saalesparkasse eingesetzt werden sollen, soll das nun erschwert werden. Trotzdem macht sich Fox Sorgen, denn zuletzt wurde nicht mehr Gas eingeleitet, sondern sogar Sprengstoff verwendet, um an das Geld zu kommen.

Es sei auch eine Frage der Sicherheit für die Anwohner über und neben den Filialen. Unterdessen hat die Saalesparkasse vor einigen Monaten bereits angefangen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dazu zählt, dass an vielen Standorten - auch in Günthersdorf - nachts nicht mehr die Möglichkeit besteht, Geld abzuholen. Die Räume bleiben geschlossen. (mz)