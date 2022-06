Was das Gesundheitsamt bei Biss durch Zecken rät

Merseburg - Der Lauf durch den Wald, der Streifzug durch das hohe Gras - sie bergen die Gefahr, am Ende ein unliebsames Andenken mit nach Hause zu nehmen, insbesondere jetzt, da bei steigenden Temperaturen die Beinkleider kürzer werden. Die Rede ist von Zecken, die sich am Körper festsaugen. Ihr Biss ist unangenehm und kann böse Folgen haben. Der Aderlass an den kleinen Parasiten ist dabei das geringere Problem. Das größere: Zecken sind Krankheitsüberträger.

