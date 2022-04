Warum sich ein Barnstädter nach dem Abi für Lehre in einer Werkstatt entscheidet

Azubi Oskar Engel hobelt in der Werkstatt der Tischlerei Blödtner in Liederstädt ein Brett.

Liederstädt/MZ - Abi, was dann? „Für mich stand schon relativ früh fest, dass ich etwas Praktisches machen will“, sagt der 18-jährige Oskar Engel, der im Sommer die Schule beendet hat. Anstatt sich an einer Uni oder Hochschule für ein Studium einzuschreiben, wie viele seiner Mitschüler das getan haben, begann er eine Ausbildung im Handwerk und ist nun in der Werkstatt oder auf Baustellen der Tischlerei Blödtner aus Liederstädt anzutreffen. „Ich finde es schön, etwas zu erschaffen, einen Vorher-Nachher-Effekt zu haben. Den hat man beim Tischlern sehr oft“, sagt der Barnstädter.