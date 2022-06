Warum Schweinestau in Farnstädt für mächtig Ärger bei Anwohnern und Bürgermeister sorgt

Farnstädt - Die Stimmung brodelt in Farnstädt. „Wir wollen Ihre Schweine nicht“, sagte Einwohner Karl-Ernst Hoeres in aller Deutlichkeit zum Vorstandsvorsitzenden vom Agrarunternehmen Barnstädt, Jens Kluge, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Seit einigen Monaten hält das Unternehmen in seinem viele Jahre zuvor ungenutzten Rinderkombinat in Unterfarnstädt, das nahe der Wohnbebauung liegt, mehrere hundert Schweine.

