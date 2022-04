Von Messias bis Lou Bega - Wo im Saalekreis demnächst Konzerte und Veranstaltungen zu erleben sind

Merseburg/Bad Lauchstädt - Nach monatelanger Kulturabstinenz kann es jetzt endlich wieder losgehen. In der zweiten Junihälfte gibt es in Merseburg die ersten größeren öffentlichen Veranstaltungen. Gute Stimmung und so etwas wie Urlaubsgefühl versprechen zum Beispiel der Irish-Folk-Abend mit Worrystone und den Greenhorns am 25. Juni und die Karibischen Sommernachtsträume mit den Los Cubanos Boys und Lou Bega („Mambo No. 5“) am 26. Juni. Beide Konzerte finden im Schlossgarten statt und sind Teil des Festes rund um die Einweihung des Dombrunnens, das am 24. Juni stattfindet. Bei einer musikalischen Abendandacht im Dom (kostenfrei) mit festlicher Kirchenmusik aus England vom 17. bis 20. Jahrhundert wird zudem der Chor Cantiamo zum ersten Mal wieder öffentlich auftreten. Am Sonntagnachmittag, 27. Juni, gibt Gerhard Schöne ein Konzert im Schlossgarten.