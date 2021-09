Vollsperrung nach mehreren Unfällen auf A38 - Lkw kracht in Schilderwagen

Leuna/MZ - Auf der Autobahn A38 hat sich am Montagvormittag zwischen dem Autobahnkreuz Rippachtalnd der Anschlussstelle Leuna ein schwerer Unfall ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist ein Lkw in Richtung Göttingen an einer Baustelle in einen Schilderwagen gefahren. Dabei wurde der Fahrer verletzt und in seiner Kabine eingeklemmt.

Die Autobahn A38 musste in Richtung Göttingen voll gesperrt werden, es bildete sich ein Stau. Wenige Minuten später ereignete sich laut Polizei am Stauende ein Folgeunfallmit zwei Pkw. Personen wurden dabei nicht verletzt, es entstand Sachschaden. Die Autobahn A38 musste im Zuge der Rettungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Dresden wurde die Vollsperrung gegen 11.30 Uhr aufgehoben. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Göttingen dauert noch an. Der ankommende Verkehr wird am Autobahnkreuz Rippachtal auf die Autobahn A9 abgeleitet.