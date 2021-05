Verfahren gegen Ex-Leiter der Ausländerbehörde eingestellt

Merseburg - Die Staatsanwaltschaft Halle hat die Ermittlungen gegen den früheren Leiter der Ausländerbehörde des Saalekreises Jan Rosenstein eingestellt. „Mangels Nachweis der Täterschaft“, begründet Sprecher Klaus Wiechmann. Bei den Ermittlungen gegen Rosenstein ging es um den Vorwurf der Nötigung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Er habe eine Asylbewerberin unter Androhung negativer Folgen für ihr Verfahren zu persönlichen Treffen gedrängt, lautete der Verdacht, der sich jedoch offenbar nicht erhärtete.

Ins Rollen gebracht hatte die juristische Aufarbeitung der Saalekreis. Dieser will sich mit Verweis auf den Beschäftigtendatenschutz nun nicht im Detail zu den damaligen Vorgängen äußern. So lässt er offen, welche konkreten Hin- und Beweise er für ein Fehlverhalten des Amtsleiters hatte. Der für Personal zuständige Dezernent Michael Scheiner spricht lediglich von „ernst zu nehmenden Hinweisen“ wegen denen man am 11. September 2020 ein mehrstündiges Gespräch mit Rosenstein führte. Daraufhin habe man ihn vorläufig von seinen Aufgaben als Amtsleiter freigestellt und den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft übergeben: „Auf Basis der vorliegenden Hinweise konnte ein Offizialdelikt nicht ausgeschlossen werden“, begründet Scheiner. Von der Möglichkeit einer Anhörung habe Rosenstein nicht Gebrauch gemacht.

„Mein Arbeitgeber hat mich zu keiner Zeit gefragt, ob an den Vorwürfen gegen mich etwas dran ist“

„Mein Arbeitgeber hat mich zu keiner Zeit gefragt, ob an den Vorwürfen gegen mich etwas dran ist“, widerspricht Rosenstein, der von der MZ von der Einstellung der Ermittlungen erfuhr. Rosenstein sagt zudem, dass er mehrmals mitgeteilt habe, dass er nichts Strafbares gemacht habe. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert. Außerdem betonte er nochmals, dass er nicht gekündigt habe oder wurde, sondern dass er den Landkreis um die Aufhebung seines Vertrags gebeten habe.

„Der Grund dafür war, dass ich nicht mehr bereit war, einigen Interessengruppen als persönliche Zielscheibe im politischen Kampf zu dienen. Das Thema Ausländer wird leider von diversen Gruppen missbraucht, um eigene Interessen durchzusetzen und dabei verkannt, dass Behörden die Gesetze nicht machen, sondern lediglich ausführen.“ Rosenstein hatte im Herbst selbst Anzeige gegen Unbekannt wegen falscher Verdächtigungen gestellt. Auch dieses Verfahren ist laut Wiechmann eingestellt. Den Aufhebungsvertrag schlossen beide Seiten am 16. September einvernehmlich. Der Kreis erwartet daher durch die Einstellung keine arbeitsrechtlichen Folgen oder Ansprüche Rosensteins.

Aufarbeitung der Causa sorgt für Unmut im Kreistag

Derweil sorgt die Aufarbeitung der Causa für Unmut im Kreistag: Die Verwaltung untergrabe dessen Kontrollfunktion, klagt Grünen-Kreischefin Lisa Stöffgen. Sie und weitere Mitglieder der Fraktion Linken/Grünen sehen ihren Fragenkatalog an die Kreisverwaltung als nicht hinreichend beantwortet. Erst vor wenigen Tagen habe ihr Anwalt die Antwort erhalten, dass die Fragen wegen laufender Ermittlungen nicht beantwortet werden könnten.

Nun müsse man in der Fraktion besprechen, ob man die Kommunalaufsicht einschalte oder ein juristisches Organstreitverfahren anstrebe, erklärt Stöffgen. Der Kreis antwortet hierzu: „Die Gewährung der Akteneinsicht und die Beantwortung der Fragen erfolgten insoweit, wie es für rechtlich zulässig erachtet worden ist.“ Derzeit bereitet die Verwaltung die Ausschreibung für die dauerhafte Nachfolge Rosensteins vor. (mz)