Vandalismus im Kurpark in Bad Lauchstädt: Haben Schüler die Büste von Christiane von Goethe absichtlich geköpft?

Die Porträtbüste der Christiane Vulpius im Kurpark in Bad Lauchstädt ist zerstört worden.

Bad Lauchstädt/MZ/rob/lin - Im Bad Lauchstädter Kurpark ist randaliert worden. Wie Radio Saw am Freitagmorgen berichtet, wurden mehrfach junge Bäume abgeknickt, Bänke zerstört, Blumenkübel in den Teich geworfen und zuletzt die Büste für Christiane Vulpius geköpft.

Verantwortlich macht der Chef der Historischen Kuranlagen Bad Lauchstädt, René Schmidt, Schüler der naheliegenden Goethe-Sekundarschule für den Vandalismus und hat ihnen Hausverbot erteilt.

Bürgermeister Christian Runkel (CDU) soll die Reaktion für überzogen halten. Er setzte laut dem Medienbericht lieber auf klärende Gespräche sowie Arbeitseinsätze der Schüler.

Nach MZ-Informationen geht Kuranlagen-Chef René Schmidt davon aus, das die Büste, die 2013 vom Freundeskreis aufgestellt wurde, nachdem Metalldiebe den Originalabguss geklaut hatten, während einer Hofpause zerstört haben. Dies sei nur der Höhepunkt einer Serie von Vandalismusschäden, klagte Schmidt: „Dazu gehören beschädigte Leuchten, zertrümmerte Bänke, zerstörte und umgeworfene Papierkörbe und abgebrochene Bäume.“ Gespräche mit der Schulleitung seien bisher erfolglos verlaufen.

Die Schulleiterin der Goethe-Schule Sandy Fünfziger zeigte sich irritiert über die öffentliche Kritik. Der Schüler habe sich gleich bei ihr gemeldet und sie hätten den Schaden an die Kuranlagen gemeldet. Laut dem Schüler sei die Büste nicht mutwillig, sondern versehentlich beim Toben zerstört worden. Mit Blick auf die Vandalismusschäden sagte Fünfziger: Es sei nicht klar, ob dafür Schüler verantwortlich seien. Die Schäden entstünden am Wochenende, da sei das Gelände frei zugänglich.