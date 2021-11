Vandalismus im Kurpark in Bad Lauchstädt: Haben Schüler das Denkmal von Christiane von Goethe geköpft?

Bad Lauchstädt/MZ/lin - Im Bad Lauchstädter Kurpark ist randaliert worden. Wie Radio Saw am Freitagmorgen berichtet, wurden mehrfach junge Bäume abgeknickt, Bänke zerstört, Blumenkübel in den Teich geworfen und zuletzt das Denkmal für Christiane von Goethe geköpft.

Demnach macht der Kurparkchef Schüler der naheliegenden Goethe-Schule für den Vandalismus verantwortlich und hat ihnen Hausverbot erteilt, so Radio Saw.

Bürgermeister Christian Runkel (CDU) soll die Reaktion für überzogen halten. Er setzte laut dem Medienbericht lieber auf klärende Gespräche sowie Arbeitseinsätze der Schüler.