Unfall in Bad Dürrenberg: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und stößt mit Pkw zusammen

Bad Dürrenberg - Am Montagvormittag gegen 08.45 Uhr ist es in der August-Bebel-Straße Ecke Lützener Straße in Bad Dürrenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut der Polizei missachtete eine 69-jährige Radfahrerin die Vorfahrt einer 57–jährigen Pkw-Fahrerin, woraufhin die beiden zusammenstießen. Durch die Kollision kam die Radfahrerin zu Fall und wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht.