Unfall auf der B100 bei Landsberg: Ampelregelung missachtet - zwei Verletzte

Halle (Saale) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B100 nahe Landsberg sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Sie kamen in Krankenhäuser. An der Ampelkreuzung am Abzweig Spickendorf waren nach Polizeiangaben kurz nach 17 Uhr zwei Autos ineinander gekracht. Ob und wer von den Fahrern die Ampelregelung missachtet hatte, war zunächst unklar.

Eines der Opfer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Zur Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle war die B100 in Richtung Bitterfeld für eineinhalb Stunden voll gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. In der Folge hatte sich laut Polizei am Stauende ein weiterer Unfall ereignet. Hier blieb es bei Sachschaden.