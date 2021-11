Unfall am Bahnübergang bei Holleben: Mann will Lkw überholen und kollidierte mit einer Grundstückseinfahrt

Holleben/Delitz am Berge - Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr ist es zwischen Holleben und Delitz am Berge, in Höhe des Bahnüberganges zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut den Beamten wollte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer einen Lkw überholen.

Aufgrund aufkommenden Gegenverkehrs wich der Unfallverursacher aus, kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und kollidierte mit einer Grundstückseinfahrt. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.