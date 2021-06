Unbekannter stiehlt Kosmetikartikel im Wert von rund 130 Euro in Bad Dürrenberg

Bad Dürrernberg - Die Polizei im Saalekreis sucht einen Mann nach einem Diebstahl. Laut der Polizei soll der Dieb am 20. Oktober 2020 gegen 11.30 Uhr in einer Drogerie im Solweg in Bad Dürrenberg diverse Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 130 Euro entwendet haben. Der Dieb konnte unbemerkt das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Mit den nun zur Veröffentlichung freigegebenen Bildern der Überwachungskamera sucht die Polizei um Mithilfe.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Saalekreis, gern telefonisch unter 03461 446-0, oder an jede andere Polizeidienststelle. (mz)