Langeneichstädt - In Langeneichstädt ist es am Freitagmorgen gegen 03.00 Uhr zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte aufgerollte Abdeckfolie für Spargelfelder an.

Durch den Eigentümer konnte das Feuer mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich aufrund 2.500 Euro.