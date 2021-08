Unbekannte stehlen Lkw samt Anhänger – 150.000 Euro Schaden

In Großkugel haben Diebe in der Nacht zu Montag einen Lkw samt Auflieger und Ladung gestohlen.

Großkugel/MZ - In Großkugel haben Diebe in der Nacht zu Montag einen Lkw samt Auflieger und Ladung gestohlen. Gegen 2.15 Uhr wurde das Verschwinden des am Freitag abgestellten Lasters bemerkt, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Fahndung nach dem Lkw läuft. Wie die Beamten weiter mitteilten, hatten die Täter offenbar versucht, auch einen zweiten Laster zu stehlen, scheiterten hier aber.

Der entstandene Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.