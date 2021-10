Landsberg/MZ - In der Nacht von Freitag zu Samstag ist in eine Apotheke in Landsberg eingebrochen worden. Laut der Polizei wurden in den Räumen mehrere Schränke durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Die Polizei hatte einen Fährtenhund im Einsatz, der allerdings keine konkreten Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben konnte. Nach ersten Schätzungen entstand an den Räumlichkeiten der Apotheke ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.