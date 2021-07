Unbekannte beschädigen Andreaskreuze und akustischen Signalgeber am Bahnübergang Holleben

Holleben/MZ - Unbekannte Täter haben die beiden Andreaskreuze und den akustischen Signalgeber für Fußgänger am Bahnübergang Holleben beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag. Die Bundespolizei hat hierzu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, welche sich am 6. Juli gegen 1.30 Uhr an der benannten Bahnstrecke aufgehalten haben?

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion in Magdeburg (Telefonnummer: 0391/56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Telefon: 0800/6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.