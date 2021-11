Trotz Corona: Das plant Mücheln für die Adventszeit

Zwei von der Stadt organisierte Höhepunkte soll es dieses Jahr in der Adventszeit trotz Corona in Mücheln geben.

Mücheln/MZ - Zwei von der Stadt organisierte Höhepunkte soll es dieses Jahr in der Adventszeit trotz Corona in Mücheln geben: das Adventsmärktchen am zweiten Advent, dem 5. Dezember, und den „Lebendigen Adventskalender“. Das gab Gewerbeamtsleiter Ingo Gamlich Mittwochabend im Kulturausschuss bekannt.

Verzicht auch Abschlussfeuerwerk, dafür Kerzen auf dem Markt in Mücheln

Nach jetzigem Stand gebe es auf dem Adventsmarkt nur die Maskenpflicht, teilte er weiter mit. Ein Sicherheitsfirma solle das auch durchsetzen helfen. Acht Verkaufshütten sollen insgesamt aufgebaut werden. Das Programm auf der Bühne werde gestaltet von der Grundschule, durch die Müchelner Tanzmädchen und die Geiseltaler Musikanten.

Nach gemeinsamer Absprache verzichte man zwar auf das Abschlussfeuerwerk. Dafür soll überall auf dem Markt Kerzenlicht für ein romantisches Flair sorgen. Und natürlich komme auch der Weihnachtsmann bei den Kindern vorbei. Er hoffe nun, dass es bei den aktuell steigenden Coronazahlen bis dahin keine neuen Auflagen gebe und man noch einmal neu planen müsse, so Ingo Gamlich.

Planung für ein „Lebendigen Adventskalender“

Für den „Lebendigen Adventskalender“ präsentierte er den Ausschussmitgliedern einen schon gut gefüllten Plan. Stadt, Privatpersonen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kirche und Vereine haben sich bereiterklärt, täglich um 16.30 Uhr an ihrem jeweiligen Domizil für einige Minuten etwas Weihnachtliches darzubieten. Mit Stand Mittwoch waren nur noch drei Tage nicht besetzt. Das Besondere ist dieses Jahr, dass bereits am ersten Advent, also am 28. November, gestartet werden soll.

Der Langeneichstädter Ortsbürgermeister Lutz Kloss (parteilos) verriet in der Ausschusssitzung, dass auch der Weihnachtsmarkt im Ortsteil am 27. November wie geplant stattfinden soll, ebenfalls mit Maskenpflicht, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, und unter Einbeziehung eines Sicherheitsdienstes.