Tödlicher Unfall in Beuditz: Mann fliegt aus der Kurve und rast in Wohnhaus - Fahrer starb vor Ort

Ein Fahrer rast in eine Wohnhaus einer 74-Jährigen in Beuditz.

Kabelsketal - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Samstag im Kabelsketaler Ortsteil Beuditz ereignet. Ein Mann ist mit seinem Auto mitten in der Nacht aus einer Kurve geraten und in ein Wohnhaus in der Hauptstraße gefahren.

Der Fahrer verstarb vor Ort. Der 74-jährigen Bewohnerin ist nichts passiert. Ihr Haus ist jedoch so stark beschädigt, dass es einsturzgefährdet sein könnte. Das müssen Statiker nun prüfen. Laut Polizei werden nun die näheren Umstände des Unfalls geprüft.