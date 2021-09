„Teilweise Discobeleuchtung“ - Probleme mit neuen LED-Straßenleuchten in Farnstädt

In Farnstädt gibt es Probleme mit der Btraßenbeleuchtung - Symbolbild

Farnstädt/MZ/los - In der Gemeinde Farnstädt gibt es laut Bürgermeister Frank Mylich (parteilos) massive Probleme mit Straßenbeleuchtung, die vor eineinhalb Jahr auf LED umgestellt wurde. „In Alberstedt war teilweise Discobeleuchtung. Die Lampen waren mal aus, mal an.“ Das Bauamt der Gemeinde wollte mit der Firma aus den alten Bundesländern, die die Umstellung durchgeführt hat, sprechen. „Die Firma ist pleite“, erklärte Frank Mylich in der Sitzung des Gemeinderates. Das Unternehmen Würkner aus Farnstädt habe nun Reparaturen an Lampen vorgenommen.

Um die Straßenbeleuchtung in Alberstedt und in Teilen von Farnstädt auf LED umstellen zu lassen, hatte die Gemeinde Fördermittel erhalten. Es musste eine öffentliche Ausschreibung erfolgen. Eine Firma aus Niedersachsen bekam den Zuschlag. Frank Mylich sagt, Fachleute aus der Region hätten ihm gegenüber die Qualität der Lampen gleich angezweifelt. „Und jetzt haben wir den Salat“, zeigt sich der Bürgermeister verärgert und meint: „Man sollte uns auch bei Fördermitteln die Möglichkeit geben, beschränkt auszuschreiben. Das sind auch reelle Ausschreibungen.“ Zumindest würde man dann die Firmen auch kennen.