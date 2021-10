Symbolische Sitzprobe im Goethe-Theater Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt/MZ - Zu einer symbolischen Sitzprobe auf den frisch aufgepolsterten Bänken des Goethe-Theaters sind am Sonntag, 10. Oktober, um 10 Uhr über 300 Sitzplatzpatinnen und Sitzplatzpaten geladen. „Es haben bereits 135 Sitzplatzpaten auf unsere Einladung geantwortet und freuen sich auf einen Besuch in Bad Lauchstädt“, berichtet Angelika Klinz, die Vorsitzende vom Freundeskreis Goethe-Theater.

Bevor sich am Sonntag die Türen des Theaters für die Gäste öffnen, müssen Klinz und ihre Mitstreiter vom Vorstand des Freundeskreises noch knapp 400 kleine Namenschilder an die Lehnen der Bänke schrauben. „Eine nicht ganz leichte Aufgabe, denn die Schilder müssen zunächst sortiert werden, so dass am Sonntag jeder ’seinen’ Sitzplatz wiederfindet.“

Aktion „Sitzplatzpaten gesucht“

Die Sitzplatzpaten kommen aus ganz Deutschland, darunter welche mit Wurzeln zurück bis in die Goethezeit, so wie beispielsweise die Münchnerin Gisela Äckerlein, deren Urahn ein berühmter Leipziger Gastwirt war und schon Goethe und Schiller bekochte. Aber auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), und Kulturminister Rainer Robra haben als Privatpersonen Patenschaften für Sitzplätze übernommen.

Am Sonntag findet die Aktion „Sitzplatzpaten gesucht“ aber noch keinen endgültigen Abschluss. Denn auch die Stühle der Galerielogen, 1929 in den Werkstätten der Burg Giebichenstein gefertigt, bedürfen einer Überholung. Die sehr wertvollen Stühle im Biedermeierstil werden neu gefasst, klassisch gepolstert und bezogen. „Für zwei der neun Galerielogen mit jeweils sechs Stühlen bin ich mit ernsthaften Interessenten im Gespräch“, freut sich Angelika Klinz. „Die Spendenbereitschaft ist ein sicherer Beleg dafür, wie eng die Verbindung vieler Menschen zu unserem Theater ist. Das stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft des Hauses.“

Symbolische Sitzprobe: 10. Oktober, 10 bis 11 Uhr, Goethe-Theater Bad Lauchstädt