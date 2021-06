Sucheinsatz mit Hubschrauber und Drohne nach vermisster Frau am Südfeldsee

Großkayna - Am Südfeldsee in Großkayna kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu einem Sucheinsatz nach einer vermissten Person, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Zeuge meldete, dass eine Frau ins Wasser gegangen und nicht wieder zurückgekehrt sei. Daraufhin wurde zur Suche ein Hubschrauber und eine Drohne zum Einsatz gebracht sowie Boote und ein Polizeihubschrauber angefordert.

Die Frau wurdee wenig später dann aber unbeschadet angetroffen. Sie hatte den See an einer anderen Stelle wieder verlassen. (mz)