Streit um die Parkweise eines Autos eskaliert

Zwei Männer bezichtigen sich in Großkayna gegenseitig

Der Streit um die Parkweise eines Autos artete am Freitag in Großkayna aus.

Grosskayna/MZ - Zu einem handfesten Streit ist es Freitag gegen 16 Uhr zwischen zwei Männern in Großkayna, Neue Straße, gekommen, berichtet die Polizei. Grund des Streits zwischen einem 56- und einem 44-Jährigen war die Parkweise eines der Streithähne, der mit seinem Auto wohl die Ausfahrt des anderen mit dessen Auto inklusive Anhänger behinderte. Die Auseinandersetzung eskalierte so weit, dass einer der Männer angab von dem anderen getreten worden zu sein und sein Kontrahent behauptete, durch ein Cuttermesser an der Hand verletzt worden zu sein.