Stadt Leuna beteiligt sich am Städtewettbewerb mit dem E-Bike

Leuna/MZ - Ein E-Bike gehört seit diesem Donnerstag zum Inventar der Stadtverwaltung Leuna. Allerdings wird es nur eine Woche lang bleiben. Und in diesen Tagen gilt: So viele Kilometer machen, wie möglich. Denn die Stadt beteiligt sich am Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas. Dabei erhalten die teilnehmenden Kommunen jeweils für eine Woche ein E-Bike und können damit Kilometer sammeln. Die Kommune, die am meisten Strecke gemacht hat, darf sich am Ende über 4.000 Euro Preisgeld freuen. Die nachfolgenden Plätze erhalten gestaffelte Prämien. Der Mindestgewinn für alle Teilnehmer beträgt 1.200 Euro. Das Geld kommt jeweils gemeinnützigen Projekten in den Städten und Gemeinden zugute.

„Bei uns sind das der TSV Leuna und der Verein zur Traditionspflege der Feuerwehr Rampitz-Thalschütz“, sagt Leunas Bauamtsleiter Silvio Lämmerhirt, der das Fahrrad von Vertretern der enviaM in Empfang nahm. Das Fahrrad steht nun allen Mitarbeitern für ihre Dienstfahrten zur Verfügung. Lämmerhirt freut sich auf die Aktion und drehte nach einer Einweisung direkt eine Proberunde vor dem Rathaus. „Es macht Spaß, und wir tun etwas für die Gesundheit.“

Der Wettbewerb läuft noch bis September. 29 Kommunen aus Sachsen, Sachen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen beteiligen sich. Im Saalekreis macht neben Leuna die Stadt Querfurt mit, die bereits geradelt ist.