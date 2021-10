Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Landrat Handschak wegen vorzeitiger Coronaimpfung ein

Merseburg/MZ - Nachdem die Staatsanwaltschaft Halle vor wenigen Wochen die Ermittlungen gegen den parteilosen Landrat des Saalekreises Hartmut Handschak wegen dessen vorzeitiger Coronaimpfung eingestellt hatte, reagiert nun auch das Landesverwaltungsamt. Das am 19. Februar eingeleitete dienstrechtliche Verfahren wurde ebenfalls eingestellt und der Landrat darüber informiert. Das gab die Behörde am Mittwoch bekannt. Der Verdacht des Verstoßes gegen die in der Corona-Impfverordnung festgelegte Impfreihenfolge habe sich nicht erwiesen, hieß es.