Spielen und Bewegen: VfL Roßbach wird für Sportprojekt ausgezeichnet

Rossbach - Für das Projekt „Sport von Anfang an und in jedem Alter“gab es eine Auszeichnung. Wie der gesamte Verein davon profitiert.

In der Kindersportgruppe des VfL Roßbach haben schon die ganz Kleinen viel Spaß an Bewegung.

Der Sportverein VfL Roßbach 1921 hat für sein Projekt „Sport von Anfang an und in jedem Alter“ die Auszeichnung „Sterne des Sports“ der Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut erhalten, verbunden mit einem Preisgeld. Die Freude darüber ist natürlich bei Sandra Landgraf und Katrin Pilz groß. Die beiden Übungsleiterinnen sind verantwortlich für das Kindersport-Projekt.

Aktuell trainieren sie ganzjährig zwei Gruppen mit über 50 Kindern im Alter zwischen drei und 13 Jahren, im Sommer auf dem Sportplatz, im Winter in der Halle. Die Steppkes kommen nicht nur aus Roßbach, sondern aus der gesamten Umgebung. Dabei ist Training für die Kleinsten eigentlich nicht das richtige Wort. „Wir wollen die Mädchen und Jungen zum Sport treiben bringen. Es geht um Fitness, aber auch um ihre Motorikschulung“, erklärt Sandra Landgraf.

Seit 2017 ist das Gelände des VfL Roßbach ein Minikids-Stützpunkt

Das gehe erfahrungsgemäß am besten spielerisch, teils auch mit Musik, wobei Farben ebenso einbezogen würden, wie das Zählen. Bei den Größeren orientiere sie sich für die Übungen am aktuellen Sportunterricht.

Seit 2017 ist das Gelände des VfL Roßbach ein Minikids-Stützpunkt. Die Nachfrage nach Plätzen im Kindersport sei sehr groß, so die Übungsleiterinnen. Es habe sogar schon Wartelisten gegeben. Vielleicht liegt das daran, dass sich Sandra Landgraf und Katrin Pilz immer wieder um Abwechslung kümmern? „Wir recherchieren dazu viel im Internet und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil“, erklärt Sandra Landgraf, die sich in den vergangenen Jahren schon oft über sichtliche Fortschritte bei ihren Schützlingen freuen konnte.

Übungsleiterinnen für den Kindersport

Da kann Ortsbürgermeister Thomas Mai (CDU) nur allen Roßbacher Eltern empfehlen, mal mit ihrem Nachwuchs zum Schnuppern vorbei zu kommen.

Ronald Eisenhut, der Vorsitzende des Vereins, ist froh, dass es überhaupt die beiden Übungsleiterinnen für den Kindersport gibt. „Man muss erstmal jemanden finden, der dazu bereit ist und auch die entsprechende Lizenz erwirbt“, sagt er. Deshalb ist es für ihn auch keine Frage, dass das Preisgeld zugunsten der Jüngsten ausgegeben wird.

Training auch in der kälteren Jahreszeit

Sandra Landgraf hat auch schon eine Idee, was angeschafft werden soll: Trainingsjacken sollen zu den grünweißen T-Shirts dazukommen, damit es beim Training auch in der kälteren Jahreszeit ein einheitliches Bild gibt.

Wenn sich Wünsche immer so leicht erfüllen ließen. Für das 100-jährige Vereinsjubiläum 2021 hat auch Ronald Eisenhut welche: die Erneuerung der Ballfanganlage, neue Trainerkabinen auf dem Fußballplatz und die Reparatur der Flutlichtanlage. Für eine grün-weiße Fassadenerneuerung am Vereinsgebäude sorgte er gemeinsam mit Jürgen Weste und Dieter Herzog bereits selbst. (mz)