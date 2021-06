Landtagswahl in Sachsen-Anhalt So steht es um die Wahlkreise 29, 32, 33 und 34 im Saalekreis

Bei der Landtagswahl 2016 erlebte die CDU im Saalekreis eine bittere Niederlage. Sie verlor gleich alle vier Wahlkreise 29, 32, 33 und 34 an die AfD. Am Sonntagabend zeigt sich nun, ob die Union die Direktmandate zurückerobern oder die AfD ihren Erfolg von vor fünf Jahren wiederholen kann. In Merseburg buhlten zudem zwei Landesparteichefs um die Wählergunst.