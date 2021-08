So lief das Gipfeltreffen der Faltenhunde in Kötschlitz

Der 1. Deutsche Shar-Pei-Club veranstaltet seine Jahresausstellung in Leuna. Welches wichtige Merkmale dieser Tiere sind.

Stefenanie Kurz, stehend, 2.v.r., mit ihren vier Hunden Queen of the Hearts, Xanthi's Wrinkle Rita, Number Five Norma Jean und Oskar (v.l.), die von den Helfern nur schwer im Zaum zu halten sind.

Kötschlitz/ MZ - Gruppenfoto und dabei auch noch still sitzen? Die vier Shar-Peis von Stefanie Kurz hatten dazu eigentlich überhaupt keine Lust. Schließlich war alles so aufregend - und die vielen anderen Shar-Peis, die da draußen im Park des Hotels herumlaufen, sind ja auch viel interessanter.

Queen of the Hearts (22 Monate, Xanthi's Wrinkle Rita (sechs Monate), Number Five Norma Jean (fünf Jahre) und Oskar (4,5 Jahre) waren kaum zu bändigen und auch richtig froh, als das mit dem Fotoshooting endlich vorbei war. „Nachher, wenn es losgeht mit der Ausstellung, werden sie viel ruhiger sein“, ist sich Stefanie Kurz sicher.

25 Faltenhunde der unterschiedlichsten Farben traten dabei im Wettbewerb an

Kurz kommt aus Uslar und ist die Vorsitzende des 1. Deutschen Shar-Pei-Clubs, der aktuell rund 200 Mitglieder hat und sich am Wochenende zu seiner offenen Clubausstellung im Holiday Inn Leipzig-Günthersdorf in Kötschlitz getroffen haben. Die Teilnehmer kamen dabei nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Dänemark, Polen und Tschechien. 25 Faltenhunde der unterschiedlichsten Farben traten dabei im Wettbewerb an. 15 weitere Artgenossen waren mit ihren Herrchen und Frauchen als Zuschauer dabei.

So wie Astrid und Wolfgang Kräker aus Merseburg mit ihrem 15 Monate alten Shar-Pei-Rüden Charming Heroes Alfie. „Für uns ist es wichtig gleichgesinnte Hundefreunde zu treffen und die Gemeinschaft zu genießen“, sagt Wolfgang Kräker. Besonders begeistert war er vom freundlichen Empfang der Clubmitglieder und ihrer tierischen Begleiter im Hotel. „Das ist nicht überall in Deutschland so“, lobt er.

Shar-Pei-Rüde Alfie hat wie viele seiner Rasse die meisten Falten am Kopf. Fotos: Undine Freyberg

Shar-Peis verlieren ihre Falten, wenn sie größer werden

Dann ging es los mit der Ausstellung und der strengen Begutachtung der Tiere durch Richterin Petra Grell-Hansohm. Und die schaute ganz genau hin. Zum Beispiel, ob die roten, schwarzen, braunen oder falbfarbenen Tiere auch schwarze Fußnägel und eine dunkelblaue Zunge haben und die Rute nicht etwa gerade herunterhängt. Aber egal, wie streng die Bewertung ist. „Bei uns geht kein Hund ohne Pokal nach Hause“, lächelt Ausstellungsreferentin Natalja Finkelstein.

Und zusätzlich gibt es sogar kleine Spaßwettbewerbe und Pokale für die schönsten Hundeohren, die am meisten gekringelte Rute und die blaueste Zunge. Anders als beim Menschen verlieren Shar-Peis übrigens Falten, je größer sie werden. „Nur am Kopf bleiben sie meist erhalten“, erklärt Stefanie Kurz, deren Hund Oskar am Wochenende übrigens zum besten Rüden und Norma Jean zur besten Hündin gekürt worden sind.